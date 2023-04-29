بشرى سارة للأردنيين الراغبين بالعمل في قطر

الوكيل الإخباري- أعلنت قطر عن وظائف شاغرة للمعلمين في المدارس الحكومية ضمن خطتها التوظيفية للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024.

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وقالت وزارة التربية والتعليم القطرية عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، إن التقديم على هذه الوظائف سيكون مقتصرا فقط على المقيمين المتواجدين داخل قطر والمعلمين من المملكة الأردنية الهاشمية.



وكشفت الوزارة عن وجود 12 تخصصا لوظائف شاغرة للمعلمين في المدارس الحكومية في البلاد ضمن خطتها التوظيفية للعام الدراسي 2023 – 2024 وفقا لشروط عامة وخاصة لتخصص كل معلم.



وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتوفرة متاحة لغير القطريين في تخصصات تربوية مختلفة، مؤكدة أن تعيين القطريين يكون عن طريق منصة كوادر التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، فيما سيكون التقديم من خارج قطر متاحا للمعلمين الأردنيين فقط.



وحددت الوزارة الوظائف الشاغرة بالمدارس الحكومية بـ 12 تخصصا، تشمل مدرس فيزياء، ومدرس علوم، وطفولة لغة إنجليزية، ومعلم رياض أطفال، ومدرس حاسب آلي، ومدرس مسار أدبي، ومدرس الفنون البصرية، ومعلم تربية خاصة، ومدرس كيمياء، ومدرس أحياء، ومدرس لغة إنجليزية، ومدرس مسار علمي.



ومن بين الشروط التي وضعتها الوزارة للوظائف المطلوبة وفقا لموقعها الإلكتروني، أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية، وبتقدير لا يقل عن جيد لخريجي الجامعات المحلية في قطر، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا لخريجي الجامعات الخارجية، وأن تكون لدى المتقدم من خريجي الجامعات الخارجية خبرة في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس لا تقل عن 5 سنوات أو خبرة لا تقل عن 3 سنوات إذا كان المتقدم خريجا من كلية التربية أو يحمل مؤهلا تربويا، ويستثنى من هذا الشرط خريجو الجامعات القطرية ومواليد قطر من خريجي الجامعات الخارجية.



وكانت وزارة التربية والتعليم القطرية، قد أعلنت عن بداية التوظيف للعام الأكاديمي 2023 – 2024 خلال شهر تشرين الثاني الماضي عبر موقعها الإلكتروني، حيث شملت آنذاك وظائف شاغرة للقطريين وغير القطريين.



ووضعت الوزارة شروطا لشغل وظيفة معلم بالنسبة للقطريين، بأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية، وأن يكون مسجلا على منصة "كوادر" التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالإضافة إلى إتقان التعامل مع الحاسوب، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية.



وقالت وزارة التربية والتعليم القطرية، إنها قامت بتعيين قرابة 1000 معلم من داخل وخارج البلاد خلال العام الأكاديمي الحالي 2022 – 2023 ضمن عملية الاستقطاب الداخلية والخارجية للمعلمين من أجل سد الشواغر الموجودة في المدارس الحكومية.

