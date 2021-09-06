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الإثنين، 06-09-2021 05:52 م

اختتام فعاليات التمرين التعبوي صوت الحق للمنطقة العسكرية الشرقية

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الوكيل الاخباري - اختتمت، الاثنين، فعاليات التمرين التعبوي المشترك قيادات "صوت الحق"، الذي نفذه لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/90، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، وبمشاركة من مختلف الأجهزة الأمنية، في أحد ميادين التدريب المخصصة التابعة للمنطقة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات.

واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العميد الركن حسان عناب عن مجريات التمرين والإجراءات المتخذة لتنفيذه، والذي يأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.

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