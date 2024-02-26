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الإثنين، 26-02-2024 04:20 م

ادارة السير تحصل على شهادة آيزو 9001

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الوكيل الإخباري- ضمن اطار السعي لتجويد الخدمات المرورية، تسلّمت ادارة السير اليوم شهادة نظام ادارة الجودة (الآيزو :9001), المتعلقة بتوحيد اجراءات العمل من خلال الوثائق المعتمدة التي تضمن تقديم الخدمات المرورية لمتلقي الخدمة على الوجه الأمثل.

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واكد مدير ادارة السير العميد فراس الرشيد على التزام ادارة السير بالاستمرار بتطوير بيئة العمل ضمن معايير الجودة العالمية، وترجمة هذا الانجاز الى خدمات فعلية يلمس أثرها الايجابي كافة المراجعين، كرديف للخدمات الانسانية التي يقدمها رقباء السير في الميدان، ومشيداً بحصول ثلاثة عشر ضابط وضابط صف على شهادة نظام تدقيق الجودة الداخلي (QMS).


وفي الختام قدّم العميد فراس الرشيد الدروع التذكارية، ووزع الشهادات على مستحقيها.


 




 

 


 

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