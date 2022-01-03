اربد: مليونا دينار إيرادات السوق المركزي 2021

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى، أن ايرادات السوق المركزي خلال العام الماضي بلغت مليوني دينار.

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وقال مدير السوق المهندس ربيع الروسان، إن نمو إيرادات السوق بنسبة 5 بالمئة عن العام الذي سبقه، يأتي نظرا للمتابعة والمراقبة الحثيثة من قبل العاملين في دائرة السوق المركزي رغم تأثره بشكل كبير بجائحه كورونا والاغلاقات الجزئية التي مر بها تبعا لذلك.



وأشار في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن من المؤمل أن تزداد وتتضاعف إيرادات السوق المركزي خلال الفترة المقبلة كون البلدية قد قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 359 دونما في منطقة النعيمة بقيمة 6 ملايين دينار لغايات إنشاء سوق مركزي نموذجي حديث ومتكامل يخدم محافظات الشمال لوقوعه على خط دولي.



وأوضح أن البلدية تبحث عن شريك استراتيجي من القطاع الخاص أو حصول البلدية على منحة خارجية من أجل إقامة هذا المشروع.



وأضاف أن مشروع السوق المركزي المقترح سيرفد موازنة البلدية بقيمة تتراوح من 5 إلى 6 ملايين دينار سنويا في حال تنفيذه.



وأكد أن البلدية وبعد أن انتهت من إعداد الدراسات وعمل المخططات اللازمة لإنشاء السوق المركزي الجديد من قبل الجامعة الألمانية، قامت أخيرا بطرح عطاء لمشروع وتنفيذ مباني السوق المركزي المنوي إقامته، على القطاع الخاص، للبدء بالاستثمار بهذا المشروع الحيوي.



ودعا الشركات الخاصة للمبادرة بالاستثمار فيه نظرا لما له من جدوى اقتصادية جيدة تعود بالنفع على البلدية والقطاع الخاص.



وبين الروسان، المشاكل التي يعاني منها السوق الحالي الذي لا تتعدى مساحته 20 دونما المتمثلة في الازدحامات المرورية، لافتا إلى أنه يقع في منطقة مكتظة بالسكان ويعتبر مدخلا إلى القرى الغربية من المحافظة.



واشار إلى أن البلدية قامت اخيرا بمعالجة هذه المشكلة مؤقتا بإيجاد مدخل ومخرج خاصين بعدما كانا يمران من بوابة واحدة ما اسهم في التخفيف نسبيا من حدة الازدحامات المرورية في المنطقة المحيطة بالسوق.



وطالب اصحاب المحلات التجارية خارج السوق وداخله الذين يقومون بعرض الصناديق البلاستيكية والبولسترين خارج الهناجر المخصصة لها بعدم عرضها خارج الهناجر الأمر الذي يساعد على توفير السلامة العامة للمواطنين كون هذه الصناديق عرضة للاشتعال، وكذلك التقيد بعدم البيع داخل السوق قبل الساعة الرابعة فجرا، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء لأمور تنظيمية بحتة هدفها ضمان العدالة والمساواة بين التجار حيث ان مستوى النظافة والبيئة داخل السوق تعتبر جيدة.



واوضح الروسان، أن البلدية وبالتعاون مع قسم التسويق الزراعي الموجود داخل السوق تقوم بفحص الخضراوات والفواكه التي ترد إلى السوق لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك البشري من عدمه، وتقوم هذه الجهات وبالتعاون مع شرطة البلدية بإتلاف الخضار والفواكه غير الصالحة ووضعها بحاويات واتلافها بوجود صاحب العلاقة.

