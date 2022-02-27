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الأحد، 27-02-2022 10:08 ص

ارتفاع سعر الباذنجان اليوم في السوق المركزي

باذنجان


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3141.291 طن، توزعت على 1815.733 طن خضار، 1096.978 طن فواكه، و 228.579 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 197.774 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 12 إلى 30 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد :

 




 




 

 


 

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