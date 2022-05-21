السبت 21-05-2022
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السبت، 21-05-2022 08:09 ص

ارتفاع طفيف على أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5168.177 طن، توزعت على 3209.571 طن خضار،1737.138 طن فواكه، و 221.469 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2081.975 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 25 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 10 إلى 40 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :

 



 




 

 


 

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