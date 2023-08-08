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ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 11%

الثلاثاء، 08-08-2023 04:09 م

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 11%

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة لديها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز، لتصل إلى 3365 شركة مقارنة مع 3039 شركة عام 2019 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 11%.اضافة اعلان


وبحسب البيانات، انخفض عدد الشركات التي تم فسخها أو شطبها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز بنسبة 54% لتصل إلى 1199 شركة مقارنة مع 2653 شركة في 2019.

كما ارتفع مجموع رؤوس الأموال منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي إلى أكثر من 139 مليون دينار.

وتعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر تسجيلا العام الحالي، حيث بلغت 2142 شركة بنسبة 88%، برؤوس أموال مسجلة لأكثر من 40 مليون دينار.

 




 

 


 

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