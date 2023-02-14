توقيع اتفاقية لإطلاق خدمة النشرات الدوائية الإلكترونية

الوكيل الإخباري - وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، اتفاقية خاصة ببناء نظام النشرات الدوائية الإلكترونية.

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وأشار مهيدات، ضمن احتفالات المؤسسة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الحادي والستين، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات الدوائية بشكل مباشر وبكل سهولة ويسر من خلال بناء نظام إلكتروني متكامل لحوسبة البيانات الموجودة على النشرات الورقية المرفقة كافة مع جميع الأدوية المسجلة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على نظام إلكتروني وذلك من خلال استخدام تقنية الاستجابة السريع "QR CODE" وتقنية "DATA MATRIX".



وبين مهيدات أن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يتضمن إطلاق عدة خدمات منها خدمة إرسال واستقبال النشرات الدوائية الإلكترونية والموافقة عليها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى تطبيق خاص بالهواتف الذكية يعمل بواسطة تقنية الذكاء الإلكتروني وتقنيات الواقع المعزز لقراءة وتصفح النشرات الدوائية الإلكترونية من قبل المرضى والكوادر الطبية "XML Reader".



وأضاف أن الخدمات التي يوفرها النظام الإلكتروني تشمل كذلك قراءة النص صوتيا بمختلف اللغات المعتمدة داخل النشرة الدوائية لتمكين ضعاف البصر وكبار السن والأميين من الوصول للمعلومات الدوائية، وفهم النص بوضوح والتحكم بالكتابة والنص لمساعدة المرضى على قراءة النص بشكل واضح وسليم وتوفير فيديوهات وصور تفاعلية للمساعدة في فهم المحتوى الطبي بأسلوب سهل ومبسط.





