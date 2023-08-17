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الخميس، 17-08-2023 10:49 ص

البلقاء التطبيقية تدعو الناجحين في "التوجيهي" للإقبال على التخصصات التقنية

البلقاء


الوكيل الاخباري - دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، الطلبة الناجحين بالثانوية العامة إلى الإقبال على التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل وتخصصات مهن المستقبل، التي تفتح المجال للدخول مباشرة إلى سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

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وبين العجلوني، أن الجامعة استحدثت العديد من البرامج التقنية في جميع كلياتها والتي تلبي احتياجات المناطق المتواجد بها الكليات بشكل خاص، واحتياجات السوق الوطني والإقليمي بشكل عام.


وقال إن المهارة والمعرفة وتخصصات مهن المستقبل أصبحت تحدد معالم سوق العمل الوطني الإقليمي والعالمي، مؤكدا حاجة السوق الكبيرة والمتزايدة من الخريجين المهرة في التخصصات التقنية وتخصصات مهن المستقبل مثل تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والمعلومات والبرمجيات والتخصصات التقنية على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة.


كما دعا الطلبة إلى مراجعة موقع جامعة البلقاء التطبيقية الإلكتروني، للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة.


وأشار إلى أن العديد من التخصصات الجامعية اليوم أصبحت في حكم الراكدة والمشبعة، منوها إلى ضرورة الاستئناس بتوجيهات ديوان الخدمة المدنية وطلب القبول الصادر عن وحدة التنسيق والقبول الموحد التي توضح هذه التخصصات.


 




 

 


 

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