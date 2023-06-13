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الثلاثاء، 13-06-2023 04:52 م

الملك يؤكد أهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام بين المؤسسات الحكومية كافة والأجهزة الأمنية ومجلس النواب.

ولفت جلالة الملك خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، معنيين بتنفيذ الخطة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية أن يعمل الجميع بتشاركية بهدف دعم عملية التحديث والتغيير في القطاع العام.
 
وبين جلالته ضرورة إعداد خطة تواصل شاملة وفاعلة تستهدف المواطنين خاصة الموظفين في القطاع العام وطلبة الجامعات بهدف تسهيل أية قرارات ستتخذ خلال تنفيذ خطة التحديث.

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