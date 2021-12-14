افتتاح مواقف جديدة لسيارات المراجعين بمستشفى الملك المؤسس

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور محمد الغزو، اليوم الثلاثاء، مواقف جديدة لسيارات المرضى والمراجعين، تتسع إلى لنحو 700 سيارة.

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وقال الغزو، إن الأعمال التنفيذية للمشروع البالغ مساحته على مساحة 13200 متر مربع بدأت العام 2020 وانتهت الشهر الماضي، مؤكدا أن المواقف الجديدة تعد من أهم المشاريع التي تم افتتاحها مؤخرا في المستشفى، لحل مشكلة الازدحام وعدم توفر مواقف اصطفاف تسهيلا على المراجعين والموظفين والطلبة.



وأكد الغزو أن هذه المواقف ستكون مجانية وستساعد في تنظيم المرور والتخفيف من الاختناقات المرورية داخل حرم المستشفى وخارجه، خاصة على جسر المستشفى الذي يعد المدخل الوحيد للمراجعين وسيارات الإسعاف، داعيا لعدم الاصطفاف على الجسر وفي الأماكن التي تعيق حركة المرور وسيارات الإسعاف.



ويستقبل المستشفى يومياً حوالي 9 آلاف سيارة، إلا أن مواقفه تكفي لنحو 3 آلاف سيارة فقط.

