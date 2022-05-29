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الأحد، 29-05-2022 08:40 ص

الأردنيون يواصلون تفاعلهم مع مقاطعة الدجاج

دواجن


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

تستمر الحملة الشعبية لمقاطعة الدواجن والبيض والتي مضى على البدء بها ما يقارب أسبوع وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

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حيث تصدر وسم جديد بحسب رصد "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد #مقاطعة_الدجاج_واجب_وطني وجاء ذلك مع تعالي أصوات المواطنين رفضاً لشراء الدواجن إلى حين انخفاض أسعاره.


وقال مواطنون عبر تويتر " على كل شخص في الأردن التفاعل مع وسم مقاطعة الدجاج والبيض لأن هذا يعد واجب وطني" .


وكانت نقابة المهندسين الزراعيين أبدت تخوفها من دعوات المقاطعة للمنتجات الزراعية والتي آخرها كان الدجاج، مبررة أن مثل هذه الدعوات تعمل على إضعاف قدرة الحيازات الزراعية الصغيرة على الاستمرار في الإنتاج، وبالتالي خروجهم من السوق، و خسارة العديد من الوظائف، وعدم انخفاض الأسعار، وبالتالي خلق إشكاليات جديدة فقط دون التوصل إلى حلول.


ومن جانبه أعاد الاتحاد النوعي لمربي الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بنسبة 70%، حيث تشكل نحو 75% من إجمالي التكاليف على مربي الدواجن، إضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج.


ووصل سعر كيلو الدجاج في الأسواق المحلية إلى أكثر من دينارين، فيما اشتكى مواطنون من صغر حجم الدجاج الطازج المتاح بالأسواق ، إضافة إلى ارتفاع كبير على أسعار الدجاج المجمد المستورد.


 




 

 


 

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