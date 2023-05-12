الأردن بالمرتبة 68 عالميا في مؤشر الهشاشة الدولي

الوكيل الاخباري -

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احتل الأردن المرتبة 68 عالميا في مؤشر الهشاشة الدولي على مستوى العالم بإحرازه 75،7.والمؤشر العالمي “الهشاشة” يصدر عن صندوق السلام وفورين بوليسي الأميركية، ويقيس الاستقرار الاقتصادي والعسكري والسياسي لـ179 دولة على مستوى العالم.واحتلت الصومال المرتبة الأولى كاثر الدول هشاشة فيما احتلت النرويج المرتبة 179 كأقل الدول هشاشة ضمن المؤشر.وادرج التقرير هذه الدول إلى عدة تقسيمات ابتداء من ذات مؤشرات هشاشة “عالية جدا”، ثم مؤشرات هشاشة “عالية”، وصولا إلى دول “ذات اقتصاد مستقر جدا”، حيث جاءت فنلندا منفردة تحت هذا المؤشر، بينما جاءت المملكة تحت تصنيف “تحذير عالٍ” إزاء هشاشة اقتصادها.