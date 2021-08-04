الأردن والسويد يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ومستجدات الإقليم

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع نائبة رئيس البرلمان السويدي كريستين لاندغرين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية كينيث فورسلاند، وأعضاء اللجنة، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين والمستجدات الإقليمية.
يلتقي الآن @AymanHsafadi نائبة رئيس البرلمان السويدي @KerstinLundgren ورئيس لجنة الشؤون الخارجية @KGFdirekt واعضاء اللجنة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين والمستجدات الإقليمية.— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) August 4, 2021
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