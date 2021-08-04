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أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

الأربعاء، 04-08-2021 11:29 ص

الأردن والسويد يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ومستجدات الإقليم

الصفدي


الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع نائبة رئيس البرلمان السويدي كريستين لاندغرين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية كينيث فورسلاند، وأعضاء اللجنة، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين والمستجدات الإقليمية.

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