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الأربعاء، 04-10-2023 11:34 م

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن في النيجر

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الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، "هجوما إرهابيا" استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن شمال غرب تاباتول في جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل 29 جنديًا والعديد من الإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي"، مشدداً على "موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعرب عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

 




 

 


 

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