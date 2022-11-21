الأردن يسجل أمس حمل كهربائي 3060 ميغاواط

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجل الحمل الكهربائي في المملكة، مساء أمس الاحد، ارتفاعاً وصل إلى 3060 ميغاواط/ ساعة بسبب انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس ليلاً والاعتماد على الكهرباء في التدفئة.

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وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن الحمل النهاري ليوم أمس سجل 2390 ميغاواط/ ساعة.



وأضافت أن هذه الأرقام قابلة للارتفاع مع انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.



ونوهت إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب كل الاحمال خلال أوقات الذروة والتي من المتوقع أن تكون خلال شهر كانون الثاني.



وسجل الأردن أقصى حمل في تاريخه وصل إلى 4010 ميغاواط/ ساعة في كانون الثاني الماضي.

