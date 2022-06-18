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السبت، 18-06-2022 12:38 م

الأردن يشارك بالقمة العالمية للنقل الجوي بالدوحة غدا

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الوكيل الإخباري - تستضيف الدوحة يوم غد الأحد، اجتماعات النسخة الثامنة والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، بمشاركة الأردن بوفد يمثل الملكية الأردنية.

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وتستمر الاجتماعات لثلاثة أيام، ويشارك فيها ما يقارب 240 شركة طيران عالمية.
وقالت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها على تويتر، إن الاجتماع لهذا العام، سيضم أكثر من 750 مشاركا من قادة قطاع الطيران، وحضور أكثر من 150 وسيلة إعلام دولية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا والاتجاهات العالمية المتعلقة بقطاع الطيران.


وستكون الاستدامة من بين المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها من قبل المشاركين، مع التركيز على الخطوات التي سيتخذها قطاع الطيران بأسره لتحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر بحلول عام 2050.


وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش الخطوات التي يمكن أن يتخذها قطاع الطيران لدعم الجهود العالمية للحد من استعمال المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع للتعويض عن الكربون واستخدام وقود الطائرات المستدام، للخروج بحلول بيئية مستدامة.


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إنه ومع ارتفاع أسعار النفط والتضخم، فإن الاجتماعات المرتقبة ستتيح الفرصة أمام شركات الطيران لتقييم التحديات الاقتصادية المرتقبة.


وأضاف أن بطولة كأس العالم 2022 ستكون هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي، الأمر الذي سيكون بمثابة فرصة مثالية للمنطقة العربية بأسرها لعرض جهودنا وإنجازاتنا أمام العالم خلال الاجتماعات المرتقبة، فضلا عن إظهار مدى استعداد المنطقة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى، والترحيب بالزوار ومشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم.


وأوضح أن استضافة هذا الحدث العالمي إن دلت على شيء، فهي تدل على مدى استعدادنا لتقديم تجربة سفر أكثر يسرا ومرونة، وإتاحة أفضل خيارات السفر السلسلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

 


 




 

 


 

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