القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

الوكيل الإخباري - تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم السبت 10 إنزالات جوية على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.



