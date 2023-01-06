الأشغال: 90 بالمئة نسبة إنجاز مشروع صيانة طريق ياجوز

الوكيل الاخباري - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، أعمال إعادة تأهيل الخلطة الاسفلتية لطريق ياجوز، ضمن أعمال عطاء صيانة الطريق وإعادة تأهيله.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن الأعمال في العطاء والتي تتم من خلال مديرية أشغال العاصمة تشمل المنطقة الواقعة من إشارة النبعة ولغاية قوس الفوسفات (مدخل الرصيفة) بالاتجاهين.



وأضافت، أن الأعمال في العطاء تشمل كشط الطبقات القديمة، وتعبيد أخرى جديدة وأعمال السلامة المرورية كافة، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.



وبينت، أن نسبة الإنجاز في المشروع والذي تم بدء العمل فيه بداية شهر كانون الأول الماضي، بلغت أكثر من 90 بالمئة، متوقعةً أن يتم الانتهاء من الأعمال كافة منتصف الشهر الجاري.



ونوهت إلى أنه ولضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق وعدم تسبب الأعمال بأي ازدحامات مرورية، يتم تنفيذ أغلب أعمال المشروع خلال فترة الليل من أيام نهاية الأسبوع.