"الأطباء" تحذر عبر "الوكيل" من التعامل مع أطباء أسنان يدَّعون إجراءهم عمليات التجميل دون حملهم لشهادة الاختصاص

الوكيل الاخباري - قال الدكتور محمد البربراوي رئيس لجنة ضبط المهنة ومتابعة الشكاوي في نقابة الأطباء الأردنية أن النقابة تحقق في ادعاءات "مضللة" لمجموعة من أطباء الأسنان حول قيامهم بإجراء عمليات تجميل، وذلك من خلال الترويج لهم باسم "هيئة".

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وأشار البربراوي في تصريح لـ"الوكيل الاخباري" أن أي طبيب أسنان لا يجوز له أن يمارس عمليات التجميل تحت أي ظرف كان، إن لم يكمل اختصاص الجراحة العامة، ثم اختصاص جراحة التجميل، حيث أن ممارسة طبيب الأسنان التجميل دون اختصاصه، تعد مخالفة يعاقب عليها القانون، ويشكل خطراً على صحة المرضى لعدم وجود خبرة كافية لديه في أصول إجراء عمليات التجميل.

وقال إن النقابة تحقق بإطلاق هيئة لأطباء أسنان ادعوا لنفسهم أنهم أطباء عمليات "تجميل"، وذلك بشكل مخالف للقانون، مشيراً أن هناك جمعية أطباء وجراحي التجميل في الأردن، لكن وجود هيئة بهذا المسمّى ليس صحيحاً وهير هيئة غير مرخصة وفق أحكام القانون، بحسب قوله.

ودعا البربراوي عبر "الوكيل الاخباري" إلى عد التعامل مع أي طبيب أسنان لغايات التجميل دون التأكد من حصوله على اختصاص في الجراحة العامة وجراحة عمليات التجميل، والاستعانة بنقابة الأطباء للتأكد من ذلك.



