"الهاشمية" تعلن أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

الوكيل الإخباري - نشرت الجامعة الهاشمية قوائم الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022.



وقالت الجامعة، إنه على الطلبة التالية أسماؤهم المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022 مراجعة كلية الدراسات العليا لاستكمال إجراءات قبولهم وتسجيلهم في الجامعة، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14/2/2022 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 16/2/2022، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

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وأكدت انه في حال استنكاف بعض الطلبة الاصلاء سيتم التواصل مع الطلبة الاحتياط يوم الخميس الموافق (17/2/2022)، مصطحبين الوثائق المذكورة أدناه:

صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية، وشهادة الولادة الأصلية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو صورة مصدقة عنها، وصورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير الأردنيين، وصورة عن دفتر خدمة العلم للطلبة الأردنيين الذكور المطلوبين للخدمة ، أو صورة عن شهادة إنهاء الخدمة، أو شهادة الإعفاء من الخدمة، أو شهادة دفع بدل أداء الخدمة، وكشف علامات الثانوية العامة (الأصل)، وصورة مصدقة عن كشف علامات ومصدقة التخرج في البكالوريوس للمتقدمين لبرامج الماجستير والدبلوم العالي، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات غير الأردنية، وما يثبت تقديمه للامتحان الوطني للغة الانجليزية أو ما يعادله ، الى جانب موافقة الجهة الموظفة مثل القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والدفاع المدني.

وحول الطلبة غير الأردنيين فيتعين عليهم إرفاق موافقات سفاراتهم و ملحقياتهم إذا كانت تشترط الموافقة المسبقة، كما يطلب من موظفي الجامعة الهاشمية إبراز موافقة رئاسة الجامعة على الدراسة، وصورة شخصية حديثة قياس (4×6)، و الإشعار المالي من البنك عند دفع رسم طلب الالتحاق.

وتاليا اسماءالمرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا:



كلية العلوم التربوية

ماجستير مناهج وأساليب التدريس

الرقم الاسم نوع القبول

1. أنوار جمال مصطفى يعقوب أصيل

2. فاطمة عبد الكريم عواد الزيود أصيل

3. بشار عدنان عبد الله البشارات أصيل

4. تسنيم باسم معين شاهين أصيل

5. عبدالرحمن سلامه احمد سمرين أصيل

.6 خلود محمد احمد عساف أصيل

7. معاذ ايمن سعيد صافي أصيل

8. ياسمين مرزوق علي الدعجه أصيل

9. اسلام عبدالله عطيه ابوحسون أصيل

10. احمد نضال عبد العزيز ابوسل أصيل

11. فرح إبراهيم محمد العساسله أصيل

12. حلا محمد إسماعيل أبوكشك أصيل

13. محمد بكر محمد الخوالده أصيل

14. رهف محمد احمد العموش أصيل

15. آيه محمود موسى خوالده أصيل

16. عمر محمد عبد اللطيف المساعفه أصيل

17. براءه عاطف خليل مغاربه أصيل

18. هناء شحده مصلح ابو زيد أصيل

19. وفاء عبد السلام عبد الرحمن ذياب أصيل

20. إيمان علي جمعه المغربي أصيل

21. احمد فلاح ياسر عبيدات أصيل

22. سجى انس عبد المهدي الطنطاوي أصيل

ماجستير الإدارة التربوية

الرقم الاسم نوع القبول

1. مروه عيسى محمد يوسف أصيل

2. براءه موسى محمد علاونه أصيل

3. صهيب وصفي عقله عليان أصيل

4. منار محمد إبراهيم الهيلات أصيل

5. بسمه عمر خلف المشاقبه أصيل

6. أمل محمد فضي الخزاعله أصيل

7. نبال احمد محمد جابر أصيل

8. اميره عيسى سالم المرزوق أصيل

9. سلسبيل بسام مسلم الخطاب أصيل

10. محمد رسول حسين سليمان الجبور أصيل

11. صفاء عاطف محمد العساكره أصيل

12. ولاء محمد سلامه المرعي أصيل

13. سندس زياد حجازي ادعيس أصيل

14. لجين مازن غسان مهيار أصيل

15. أيه يوسف محمد المسند أصيل

16. هدى عزام محمد علي حموده أصيل

17. أحمد محمد عبد ربه عرمان أصيل

18. ليث طلال ناصر الدبايبه أصيل

19. سلسبيل احمد حمد الله السليحات أصيل

ماجستير إرشاد نفسي

الرقم الاسم نوع القبول

1. ساره محمود موسى الزواهره أصيل

2. فياض عاطف فياض الزيود أصيل

3. سحر خلف سليمان سليمان أصيل

4. فاطمه احمد مفلح السميرات أصيل

5. ألاء علي صالح عمر أصيل

6. ملاك زياد عطا نواصره أصيل

7. ليان نادر مخلد العفيشات احتياط1

8. مرح عاطف احمد خوالده احتياط2

9. ابراهيم ماجد محمد الحاوى احتياط3

10. نهى سمير محمد الهوره احتياط4

11. أسيل عادل جمعه العموش احتياط5

12. رند عطاالله صياح العثامنه احتياط6

ماجستير علم نفس تربوي

الرقم الاسم نوع القبول

1. سلسبيل محمد سعدات عوض أصيل

2. ميس أنور محمد الزبن أصيل

3. الاء حسين محمود الزعبي أصيل

4. لمى سامي محمد الحنيطي أصيل

5. نور الهدى هزاع صياح القطيش أصيل

6. منى سليمان ساير عثمان أصيل

دبلوم عالي/إدارة مدرسية

الرقم الاسم نوع القبول

1. أسيل اسأمه كامل عوده أصيل

2. نسرين تيسير مصطفى أبوعلي أصيل

3. شدى جلال شاكر درويش أصيل

4. حسن سليمان سويلم ابو حميد أصيل

5. نسرين عدنان ذياب عبد اللطيف أصيل

6. بشرى حامد ديب صب لبن أصيل

7. عالية لفا ماني العثمان أصيل

8. هبه سمير سليم راشد أصيل

9. معاذ عمر صالح البطايحه أصيل

10. حنين عايش حسين الغويرين أصيل

11. لانا رياض عبد الرحمن شنار أصيل

12. قصي محمود مصطفى صباح أصيل

13. مي نعيم مصطفى عطيه أصيل

14. محمود مفلح بشر الزواهره أصيل

15. اسامه كامل محمد أبوصعيليك أصيل

16. نرمين جهاد محمد عبد الجواد أصيل

17. عطيه سلام عوده ابو حميد أصيل

18. محمود صالح محمود عبد الحي أصيل

19. إيمان عبد عوده الله الفالح أصيل

20. رحمه علي قبلان الشوابكه أصيل

21. فيروز عبد الله سليم اللصاصمه أصيل

22. شفاء سليم محمود أبوشاميه أصيل

23. هلا حسين احمد الغويري أصيل

24. ميساء عاطف حسين الحلح أصيل

25. عماد جبريل موسى زين أصيل

26. سمر سعدى أمير رصرص أصيل

27. رشا يوسف أمين عبدالفتاح أصيل

28. شروق سميح فرحان عمر أصيل

29. ماجد سليمان سويلم أبوحميد أصيل

30. لينا فرحان خلف الغدير أصيل

31. يوسف مسلم عيد أبوغليون احتياط1

32. زكريا عبدالامير حسن أحمد أصيل (دولي)

كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

ماجستير هندسة البرمجيات

الرقم الاسم نوع القبول

1. سعيد فيصل سعيد الأحمد أصيل

2. علي سلامه علي قعقور أصيل

3. محمد وليد هاشم الخشاشنه أصيل

4. مالك مامون محمد بشاره أصيل

5. إيناس صفوان عبدالسلام العمرى أصيل

6. ايات محمد حسن العوامره أصيل

7. حمزة عثمان محمود الزعبوط أصيل (دولي)

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

ماجستير إدارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية

الرقم الاسم نوع القبول

1. عمر سمير عمر الشناوى أصيل

2. استبرق احمد سويلم عليمات أصيل

3. رؤى مخلد توفيق الحماد أصيل

4. غدير عبد الله حسين الربعات أصيل

5. احمد عبدالرحيم محمد النحاس أصيل

6. شاكر إسماعيل شاكر الصاحب أصيل

7. روان حمدان محمد حمدان أصيل

8. بتول خالد احمد القضاه أصيل

9. تسنيم راتب موسى غنيمات أصيل

10. مروان علي عايد المساعده أصيل

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

ماجستير المحاسبة والتمويل

الرقم الاسم نوع القبول

1. حمود محمد خالد حمود الصعوب أصيل

2. دعاء بسام امين الدسوقي أصيل

3. روان محمد سعيد بن سليم أصيل

4. محمد وليد يونس النجار أصيل

5. شهد منيب خالد عودات أصيل

6. دانيا قاسم محمد الحمود أصيل

7. عبد الله محمد احمد الكعابنه أصيل

8. عبدالرحمن شاهر محمد القويماني أصيل

9. آيه بلال عبد جابر أصيل

10. حنين محمد إبراهيم فيات أصيل

11. لينا نادر محمد خليفه أصيل

12. آيه عبد الله علي المشاقبه أصيل

13. حكم محمد سليمان المصالحة أصيل

ماجستير إدارة أعمال/إنتاج وعمليات

الرقم الاسم نوع القبول

1. ساره حمدان عبد القادر العايد أصيل

2. تولين يوسف حسين العقباني أصيل

3. غيداء اياد عاطف طه أصيل

4. وفاء شامان ارشيد الفواعره أصيل

5. محمد طه عباس طه يونس أصيل

6. احمد عبد الفتاح مصطفى المعايطه أصيل

7. رزان كامل علي ابوزيد أصيل

8. ملاك عمر محمد الصمادى أصيل

9. جميله ماهر جميل محسن أصيل

10. رحمه بسام مسلم الخطاب أصيل

11. ايمن بسام تيسير المحارمة أصيل

12. هبة بلال محمد المومني أصيل

13. ملاك محمد ناصر السليم أصيل

14. دانيال محمد سعيد خليفه أصيل

15. علا جورج كبة أصيل(دولي)

ماجستير الاستثمار والتمويل

الرقم الاسم نوع القبول

1. حلا فيصل حسين ابو عاصي أصيل

2. غيداء خليفه عباس مقدادى أصيل

3. عبد الله صبر صلاح الغصاونه أصيل

4. الآء نعمان عمر العمري أصيل

5. محمود احمد عبد الرحاحله أصيل

6. دانيا قاسم محمد الحمود أصيل

كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة

ماجستير التغيرات المناخية واستدامة الأراضي الجافة

الرقم الاسم نوع القبول

1. ولاء عدنان عبد الكريم خضيرات أصيل

2. عماد الدين محمد صالح المجادله أصيل

3. محمد زهير احمد المنصور أصيل

4. فاطمة محمد ناصر أحمد علي أصيل (دولي)

كلية الآداب

ماجستير دراسات السلام والنزاعات

الرقم الاسم نوع القبول

1. منى محمد صالح الكراسنه أصيل

2. سميه محمد سالم الحريزان أصيل

3. الاء علي احمد الطهاروه أصيل

4. عبد الله بسام مسلم الخطاب أصيل

5. محمد عمر عبد الرحيم عصفور أصيل

6. محمد حسين محمد الحراحشه أصيل

7. مرام هاني سليمان الطعيمات أصيل

8. عبير ياسر احمد الخلايله أصيل

9. محمود احمد عبد الرحاحله أصيل

كلية الهندسة

ماجستير إدارة الصيانة

الرقم الاسم نوع القبول

1. احمد حاتم شفيق بواقنه أصيل

2. شهد فيصل فرحان حرفوش أصيل

3. اسأمه خالد عبد الله الجمل أصيل

ماجستير الهندسة الميكانيكية/أنظمة الطاقة

الرقم الاسم نوع القبول

1. مروه أمين محمود بطاح أصيل

2. أسيل عايد هزاع السميران أصيل

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