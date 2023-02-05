الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ القصوى، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يسود المملكة من غزارة لهطولات مطرية والرياح الشديدة حسب مراكز التنبؤات الجوية.



وأكد الناطق الاعلامي في الامانة ناصر الرحامنة جاهزية كوادر وآليات الامانة للتعامل مع المنخفض الجوي وعلى مدار الساعة، ودعا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

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