الأمانة تنظم ورشة بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات



الوكيل الاخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو في الأردن، اليوم الاثنين، ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.



وقال نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان، إن الوصول إلى المعلومات يعد حجر الأساس في المجتمعات المتقدمة والشاملة، مشيرا إلى أن الهدف من البروتوكولات الجديدة هو ضمان حصول المواطنين على المعلومات بشكل فعال وبعيد عن التعقيد.

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