الجغبير: موقع الأردن الجغرافي يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع سفير جمهورية البيرو غير المقيم لدى المملكة، خوسيه بيتانكورت، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

اضافة اعلان



وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن موقع الأردن الجغرافي المتميز يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية، ويجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا ودول الخليج، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية.



ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جمهورية البيرو، واستضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي، في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

