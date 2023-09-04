الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

العقبة: تسجيل 100 نوع من الطيور المهاجرة

صدور إرادة ملكية سامية

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

الملك يستقبل وزير الخارجية الياباني

الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع

الإثنين، 04-09-2023 03:03 م

الجغبير: موقع الأردن الجغرافي يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية

8202319164025718460715


الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع سفير جمهورية البيرو غير المقيم لدى المملكة، خوسيه بيتانكورت، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

اضافة اعلان


وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن موقع الأردن الجغرافي المتميز يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية، ويجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا ودول الخليج، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية.


ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جمهورية البيرو، واستضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي، في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
374404740_681733190650525_5912891359723625058_n (2)

لفتة انسانية .. الشرطة المجتمعية ترافق ابناء الشهيد الخمايسة الى المدرسة -صور

82023494231187518593

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

egyptiangeographic.com_1515238099_2

العقبة: تسجيل 100 نوع من الطيور المهاجرة

92023381756109794142

تنقلات ادارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

F5GcbKtWgAE2obt

صدور إرادة ملكية سامية

0L5A1254

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

أخبار متعلقة
3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

1692438782746

المؤتمر الاقتصادي التاسع حول صناعة الأسمدة بالأردن يبدأ أعماله

WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.58.58 AM

المياه: انطلاق أعمال البرنامج التدريبي "التخطيط الآمن لسلامة الصرف الصحي"

82023893953971961344

العثور على جثة ثلاثيني مطعون في عمّان والقبض على الفاعل

82023685816587853911

البندورة بـ15 قرشاً في السوق المركزي

820221711557298045025

صناعة الأردن تُثمن قرار إلزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية