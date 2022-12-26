الأمطار تُنعش آمال مزارعي الأغوار الشمالية بتحسن الموسم الزراعي

الوكيل الاخباري - أنعشت الأمطار الأخيرة، آمال مزارعي الأغوار الشمالية، بتحسن الموسم الزراعي الذي عانى من احتباس الأمطار خلال الفترة الماضية .



وقال مزارعون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهطول المطري خاصة في فترة أربعينية الشتاء أعاد التفاؤل للمزارعين، مشيرين إلى ما تعكسه الأمطار الحالية التي يؤمل استمرارها بمشيئة الله، من آمال لمزارعي الحبوب من القمح والشعير والأشجار المثمرة وأهمها الحمضيات والنخيل، إلى جانب إدامة المراعي وتخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية.

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