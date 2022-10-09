الأمن السيبراني يشارك في مؤتمر جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات في الأردن - صور

الوكيل الإخباري - شارك المركز الوطني للأمن السيبراني في المؤتمر السنوي الثاني لجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات في الأردن ISACA Amman Chapter والذي تم عقده في البحر الميت في الفترة الممتدة من 5 إلى 6 تشرين الأول تحت عنوان الثقة الرقمية "المنظمة الرقمية المستقبلية: رشيقة، آمنة وموثوقة".

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وكان حضور المركز الوطني للأمن السيبراني مميزا كونه الشريك الاستراتيجي لجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات في الأردن حيث تم تخصيص زاوية خاصة بالمركز للتعريف بنشاطاته وخدماته وأهدافه.



وكان لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، كلمة افتتاحية في بداية اليوم الأول للمؤتمر والتي ركّز فيها على أهمية الثقة الرقمية والتزام الحكومة الأردنية بتسخير كل الأدوات المطلوبة لخلق هذه الثقة والحفاظ عليها خاصة وأن كل المؤسسات تحتاج لهذه الثقة لتعاملها مع الكثير من الأطراف الثالثة. وأضاف عطوفته في كلمته نبذة تعريفية عن الرؤية والرسالة للمركز الوطني للأمن السيبراني وأهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها والخدمات التي يقدمها.



وكان المهندس بسام المحارمة أحد المتحدثين في الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان "لماذا تعتبر الثقة الرقمية مهمة لك ولمؤسستك؟". وركّز المهندس بسام المحارمة في مداخلاته على مفهوم الثقة الرقمية وجوانبها المختلفة التي على المؤسسة أخذها بعين الاعتبار لبناء علاقة قوية مع جميع فئات متلقي الخدمة من هذه المؤسسة. وطرح الرئيس عدة أمثلة على أهمية الثقة الرقمية للمؤسسات مثل البنوك ومؤسسات المعاملات المالية والتي يتوجب عليها بناء ثقة على مستوى عالٍ جدا مع العملاء. وذكر عطوفة الرئيس أن المركز الوطني للأمن السيبراني يركز بشكل كبير على بناء هذه الثقة من خلال خدماته المختلفة التي من شأنها خلق فضاء سيبراني آمن في المملكة للمؤسسات والأفراد.



وزار العديد من أصحاب الأعمال في مجال الأمن المعلوماتي ومؤسسات المعاملات المالية وطلبة تخصصات الأمن السيبراني والمعلوماتي الزاوية الخاصة بالمركز الوطني للأمن السيبراني في المؤتمر على مدى يومين متتاليين. وتم تعريف الزوّار على أبرز أنشطة وخدمات المركز من قبل فريق المركز الذي تواجد طوّال الوقت للإجابة عن أي أسئلة واستفسارات حول المركز. وتم دعوة الزائرين للزاوية لمتابعة الحملة الرقمية "تلميحة رقمية" التي أطلقها المركز في شهر تشرين الأول بمناسبة الشهر التوعوي بالأمن السيبراني والتي ستستمر لشهر كامل.





