الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: حجز المركبة والسجن لشهرين وغرامة تصل لـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفة

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الإثنين، 28-08-2023 09:53 ص

الأمن: حجز المركبة والسجن لشهرين وغرامة تصل لـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفة

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الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إن مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة في مُعدل قانون السير، أصبحت حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوماً.

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وبينت المديرية في رسالة توعوية نشرتها عبر "فيسبوك" أن معدل القانون فرض عقوبة (الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، أو غرامة مالية لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 300 دينار، أو بكلتا العقوبتين).

وأضاف، أن الغرامة سوف تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من تاريخ ارتكابها. 


وقالت المديرية في رسالتها: " القيادة المتهورة .. مشروع جريمة بحق نفسك والآخرين .. هل تعلم أن الآلاف ممن ارتكبوا الحوادث كانوا واثقين أنهم لن يرتكبونها، قبل أن يتحول كل منهم إلى قاتل بلمح البصر!! ".

وتابعت :"هل تعلم أن الرجولة والبطولة تتجلى في معاني الالتزام، بينما يحاول الضعفاء جلب الاهتمام عبر ممارسات الطيش والاستهتار.. فلنلتزم لأننا الواثقون بأنفسنا".


 




 

 


 

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