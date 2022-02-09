الأمن: خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، أنه وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة سيتم ومنذ صباح غدا الخميس تنفيذ خطة أمنية ومرورية وبما يضمن منع وضبط كافة المخالفات المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.



وتشتمل الخطة تكثيف وتعزيز الوجود الأمني ونشر الدوريات الآلية والراجلة، وتفعيل العمل الاستخباري لضبط التجاوزات الأمنية كافة لا سيّما ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة أي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشدَّدة بحق كل من يرتكب سلوكاً من شأنه تهديد حياة أفراد المجتمع.

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وأولت الخطة الجانب المروري اهتماماً كبيراً من خلال تعدد محاورها الرامية إلى منع وقوع المخالفات المرورية المُعطِلة لحركة السير، لا سيّما المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، والقيادة المتهورة وغيرها، والتي سيتم التعامل معها من خلال إجراءات ضبط المخالفين بشكل مباشر، أو تدوين أرقام المركبات المخالفة واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.



وتدعو مديرية الأمن العام الطلبة وذويهم إلى الالتزام بالقانون، والتعبير عن فرحهم بأسلوب حضاري والابتعاد عن كافة صور الاكتظاظ والالتزام بأدوات السلامة العامة في ظل استمرار جائحة كورونا.