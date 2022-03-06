الأحد 06-03-2022
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الأحد، 06-03-2022 11:29 ص

الأمن يوقف النظر في جميع معاملات التجنيد حتى انتهاء الانتخابات

شرطة نجدة (3)


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن وقفها استقبال طلبات التجنيد والتعيين، أو النظر في معاملات التجنيد التي تم تقديمها إلى مديرية شؤون الأفراد، من خلال الإعلان السابق على الموقع الإلكتروني للمديرية واستقبال أي طلبات جديدة.

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم، على التوقف عن استقبال الطلبات وتجميد الإجراء في متابعة جميع الطلبات المقدمة.

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وبينت المديرية، ان هذا الإيقاف سيستمر حتى انتهاء الانتخابات مجالس المحافظات والبلديات المقررة في 22 من الشهر الجاري، على أن يتم استئناف النظر بكافة الطلبات ومتابعة الاجراءات، بعد انتهاء الانتخابات.


 




 

 


 

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