الأوقاف : موعد صلاة الجمعة من الساعة 12:20 ولغاية 1:20 ظهرا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن فترة رفع الحظر لغايات أداء صلاة الجمعة ستبدأ من الساعة 12:20 ولغاية الساعة 1:20 ظهرا ، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام فقط.

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ودعا الخلايلة في بيان صحفي اليوم الخميس، المصلين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة كالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة الخاصة وارتداء الكمامة.



ويأتي هذا الإعلان بناء على البلاغ رقم 31 لسنة 2021 بالاستناد لأمر الدفاع رقم (19) لسنة (2020)، والقاضي بالسماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، وفقا للبروتوكول الطبي المقرر من وزارة الصحة، وتفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعات التجوال وانتهائها.

