السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

السبت، 18-03-2023 12:35 م

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

324889926_1359201168247046_7510710419210432564_n


الوكيل الإخباري - أكدت الإدارات المرورية الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وما يصاحبها من تساقط للأمطار وتشكل للسيول ببعض المناطق.اضافة اعلان


ودعت إدارة السير وفق إذاعة الأمن العام، إلى ضرورة الإبتعاد عن الاصطفاف المزدوج والوقوف العشوائي المعيق للحركة المرورية في مناطق التسوق، وضرورة عدم قيام التجار بعرض بضاعتهم على أرصفة المشاة ومسارب الطرق حفاظا على السلامة العامة.

وقالت الإدارات المرورية إن وعي والتزام المواطنين بإرشادات الإدارات المرورية انعكس ايجابا بعدم تسجيل وفيات بسبب حوادث السير خلال نهاية الاسبوع.

وأكدت الدوريات الخارجية أن مراقبتها على مدار الساعة حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق أسفرت عن ضبط مركبة تسير بسرعة 184 كلم بالساعة ومركبة شحن "ديانا" قام سائقها بتحميل 40 راكبا في الصندوق الخلفي، وتم تأمينهم بوسيلة نقل مع اتخاذ الإجراء القانوني بحق سائقي المركبتين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

32023148253536477875

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

8888

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

336723173_901452604305110_8608180656437562361_n

التعامل مع 985 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ab36c42a80820cd57109d5d763e35c2c

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

b5ca1b96-ملقط-طبي

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

أخبار متعلقة
w

تخريج دورتي الترجمة العسكرية الخاصة واللغة الإنجليزية في معهد اللغات العسكري

cf7331f0-bf84-47af-af47-fbbb8af6eae0

مدير الأمن العام يزور قيادة أمن إقليم الشّمال

2202319104935262295684

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

1

إغلاق مؤقت للسير القادم من مجمع الجنوب باتجاه مدخل نفق الشرق الأوسط

resize

سويدان: الشعور بأي زلزال لا يعني أنه يشكل خطورة على المملكة

98674479-e9e9-49f4-8548-9745211e47f8

القبض على 5 تجار مخدرات واحباط تهريب حبوب مخدرة