الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري -

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أكدت الإدارات المرورية الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وما يصاحبها من تساقط للأمطار وتشكل للسيول ببعض المناطق.ودعت إدارة السير وفق إذاعة الأمن العام، إلى ضرورة الإبتعاد عن الاصطفاف المزدوج والوقوف العشوائي المعيق للحركة المرورية في مناطق التسوق، وضرورة عدم قيام التجار بعرض بضاعتهم على أرصفة المشاة ومسارب الطرق حفاظا على السلامة العامة.وقالت الإدارات المرورية إن وعي والتزام المواطنين بإرشادات الإدارات المرورية انعكس ايجابا بعدم تسجيل وفيات بسبب حوادث السير خلال نهاية الاسبوع.وأكدت الدوريات الخارجية أن مراقبتها على مدار الساعة حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق أسفرت عن ضبط مركبة تسير بسرعة 184 كلم بالساعة ومركبة شحن "ديانا" قام سائقها بتحميل 40 راكبا في الصندوق الخلفي، وتم تأمينهم بوسيلة نقل مع اتخاذ الإجراء القانوني بحق سائقي المركبتين.