الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرفتها الرئيسية بمركز الوزارة بعمّان وكافة غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في الأردن، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي.

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ووضعت الوزارة، وفق بيان أصدرته السبت، خطة متكاملة في غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة و 100 غرفة طوارئ في البلديات و (21) غرفة طوارئ في مجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة، بهدف التعامل مع الحالة الجوية المرتقبة.



وأكدت على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية أهمية تفقد والتأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفِرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.



وشددت الوزارة على جميع غرف الطوارئ بأهمية التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، والداخلية، والدفاع المدني والأمن العام، والقوات المسلحة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وإشراك الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.



كما شددت على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء بشكل دائم، على ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.



ووجهت البلديات إلى مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، البالغة (124) مركز إيواءٍ، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى، والتي تتسع لما يزيد على (1500) سرير.



ودعت الوزارة المواطنين إلى الاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة والإبلاغ عن أي حالة طارئة على هواتف، 4631987-06 مباشر، 4622372-06 مباشر.