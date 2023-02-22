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الأربعاء، 22-02-2023 10:19 م

الاحتفال بزراعة 175 شجرة حرجية وإنشاء حديقة في مدينة الشرق بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - احتفل اليوم الأربعاء، بإنشاء حديقة على مساحة 3 دونمات وزراعة 175 شجرة حرجية متنوعة في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز ( مدينة الشرق ) ، بتنظيم من مديرية الزراعة بالتعاون مع مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها،وحضر الحفل،محافظ الزرقاء حسن الجبور ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد الكساسبة ورئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة وجمع من ممثلي المجتمع المحلي.

وقال مدير عام المؤسسة باسم طلفاح، إن الاحتفال بعيد الشجرة تجسيد حقيقي لمدى محافظتنا على مجتمعنا وبيئتنا، مشيرا الى أن هذه المناسبة نظمت بالشراكة بين مديرية زراعة الزرقاء ومؤسسة استثمار الموارد ، لتمثل أبهى صور التشاركية والتنسيق بين المؤسسات الوطنية امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني .

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