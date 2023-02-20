زراعة 120 شجرة في غابة المدينة الرياضية

الوكيل الاخباري-

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أعلنت العربية لحماية الطبيعة،الاثنين، عن زراعة 120 شجرة "جاكرندة" في غابة المدينة الرياضية التي تضررت سابقاً جراء الأحوال الجوية.وكان برنامج القافلة الخضراء قد أنجز زراعة أشجار الجاكرندة والزنزلخت والخروب على عدة مراحل خلال الأشهر الماضية، لتنجح العربية لحماية الطبيعة بزراعة 166,069 شجرة في الأردن حتى نهاية 2022، منها 1,112 في المدينة الرياضية.العربية لحماية الطبيعة هي منظمة أهلية مستقلة غير ربحية، تعنى بحماية الموارد الطبيعية في ظل ما تواجهه من تحديات وأخطار متزايدة وعلى الأخص ما تتعرض له نتيجة للصراعات والحروب والاحتلال، وقد جاء الإعلان عن تأسيس المنظمة في شهر نيسان من عام 2003، وذلك بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية.