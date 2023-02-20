الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام والذورة في آذار

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

موعد إصدار فاتورة شهرية للمياه بالاردن

كلاب ضالة تهاجم فتاة في الزرقاء - فيديو

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

وزير التربية : عملية تطوير المناهج مستمرة

لواء الملك حسين بن علي ينفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً مع الجانب البريطاني

تركيا: مستعدون للنظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن السويد

الإثنين، 20-02-2023 04:40 م

زراعة 120 شجرة في غابة المدينة الرياضية

63f376470c045


الوكيل الاخباري- أعلنت العربية لحماية الطبيعة،الاثنين، عن زراعة 120 شجرة "جاكرندة" في غابة المدينة الرياضية التي تضررت سابقاً جراء الأحوال الجوية.اضافة اعلان


وكان برنامج القافلة الخضراء قد أنجز زراعة أشجار الجاكرندة والزنزلخت والخروب على عدة مراحل خلال الأشهر الماضية، لتنجح العربية لحماية الطبيعة بزراعة 166,069 شجرة في الأردن حتى نهاية 2022، منها 1,112 في المدينة الرياضية.

العربية لحماية الطبيعة هي منظمة أهلية مستقلة غير ربحية، تعنى بحماية الموارد الطبيعية في ظل ما تواجهه من تحديات وأخطار متزايدة وعلى الأخص ما تتعرض له نتيجة للصراعات والحروب والاحتلال، وقد جاء الإعلان عن تأسيس المنظمة في شهر نيسان من عام 2003، وذلك بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام والذورة في آذار

4

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

1220221816948373278410

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

22023516636612433028

موعد إصدار فاتورة شهرية للمياه بالاردن

99aba2d8-ميناء-العقبة-أرشيفية

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

6202222205331132896279

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

أخبار متعلقة
220231411397581193269

زراعة الطفيلة :لا إصابات بمرض الحمى القلاعية في المحافظة

وزارة الزراعة

زراعة الاغوار الشمالية تحتفل بيوم الشجرة

وزارة الزراعة

زراعة إربد: لا إصابات بمرض الحمى القلاعية في المحافظة

وزارة الزراعة

غرفة طوارئ بزراعة الطيبة للتعامل مع حوادث الحراج

وزارة الزراعة

غرفة طوارىء في زراعة الأغوار الشمالية للتعامل مع حوادث الحراج

خ

وكلاء السياحة: لا تغيير على رحلات العمرة براً بسبب الأحوال الجوية