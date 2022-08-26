الجمعة 26-08-2022
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الجمعة، 26-08-2022 05:01 م

الارصاد تكشف تفاصيل موجة الحر القادمة: الأطول لهذا الصيف

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الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن موجة الحر التي تبدأ يوم غد السبت هي الأطول هذا الصيف وليست الأطول منذ سنوات، مشيرا إلى أن درجة الحرارة العام الماضي وصلت إلى 42 درجة، والعام قبل الماضي وصلت إلى 43 درجة مئوية.

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وأكد، أنه وفي اليوم الثالث من أيلول تقريبا، ستتراجع درجة الحرارة إلى 34/35 وهذا يعني كسر حدة الموجة وتراجعها، داعيا إلى تجنيب الأطفال وكبار السن من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الموجة يومي الأحد والاثنين، حيث ستصل درجة الحرارة فيهما إلى 40 درجة وأكثر.


وقال "إن موجة الحر القادمة تأتي في نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول وهي فترة زمنية صيفية ومن الطبيعي فيها ارتفاع درجات الحرارة التي تتطلب الوقاية من الشمس خلال فترة الظهيرة والإكثار من تناول السوائل.


وبين، أن معدل درجة الحرارة في عمان صيفا هو 32/33 درجة تختلف من مكان لآخر، وفي حال زادت هذه الدرجة إلى خمس درجات يمكن اعتبارها موجة حر، موضحا أن موجة الحر التي تستمر ثلاثة أيام يمكن اعتبارها موجة حر قصيرة، وإن استمرت أسبوعا تسمى موجة حر متوسطة، وفي حال زادت عن أسبوع تكون موجة حر طويلة .


 




 

 


 

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