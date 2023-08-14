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الإثنين، 14-08-2023 12:47 م

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

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الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الاشغال العامة والاسكان أعمال المشروع الخاص بتحسين واعادة تأهيل جزء من الطريق الملوكي القصر –الربة.

وقالت الوزارة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الامن العام إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا اعتبارا من ظهر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق  15 آب 2023.
 
وتضمنت أعمال المشروع إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ طبقات الفرشيات، وأعمال الخلطات الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات أرضية وتركيب مطبات نموذجية وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

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