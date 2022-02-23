البترا تسجل أعلى عدد زوار أجانب منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - زار مدينة البترا الأثرية الأربعاء ما يزيد عن 1100 زائر أجنبي، بحسب احصائية مركز البترا، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي.

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واعتبرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أن هذا العدد الذي يأتي بالتزامن مع قرب تطبيق اجراءات الحكومة للتخفيف من قيود كورونا، هو مؤشر على بدء تعافي الحركة السياحية في المدينة.



وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن هذه الزيادة تحيي آمال البتراويون بعودة الألق السياحي للبترا، لأن المدينة ومنشآتها السياحية عانت كثيرا خلال العامين الماضيين من تداعيات جائحة كورونا.



وأضاف الفرجات، أن بعض الفنادق السياحة قد وصلت إلى نسبة اشغال مرتفع في هذه الفترة، معرباً عن أمله بأن تستمر هذه الزيادة في أعداد الزوار، وبما ينعكس ايجابا على المجتمعات المحلية والمنشآت العاملة في المنطقة والاقتصاد الوطني.



وجدد حرص إقليم البترا على تقديم أفضل الخدمات للزوار، والتوسع في ترويج الموقع، وبما يتماشى مع المكانة السياحية العالمية للبترا باعتبارها موقع تراث عالمي وواحدة من عجائب الدنيا السبع.