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الثلاثاء، 26-07-2022 01:06 م

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

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الوكيل الإخباري- طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022 لبيع الجمهور اعتباراً من صباح الأربعاء.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، في بيان الثلاثاء، إن الإصدار الجديد جاء تحت عنوان "متحف الدبابات الملكي" ويتكون من 8 طوابع بشكل شيتات يحتوي كل شيت 10 طوابع وقيمة كل فئة 40 قرشا، إضافة إلى بطاقة بقيمة 50 قرشا، والقيمة الإجمالية للإصدار 3.70 دينار، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 2.50 دينار و6.20 دينار، مع مجموعة الطوابع.

وأوضح العزة أن بإمكان الراغبين الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأشار إلى توافر طوابع هذا الإصدار في مديرية العاصمة في المكاتب البريدية التالية: جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، مكة مول، العبدلي، وفي مديرية إربد المركزي، ومأدبا المركزي، والعقبة المركزي، وجرش المركزي.

 




 

 


 

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