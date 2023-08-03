البنك المركزي يُعمم على البنوك العاملة في الأردن

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، تعميما لكافة البنوك في الأردن يقضي بإلغاء التصريح الممنوح لبنك ستاندرد تشارترد الأردن وذلك اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس المقبل 10/8/2023.

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وجاء في التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أنه سيتم نقل موجودات ومطلوبات البنك كافة إلى بنك الاستثمار العربي الأردني وفق الاتفاقية الموقعة بين البنكين.



وأعلن ستاندرد تشارترد في أبريل 2022 أنه يخطط للتخارج من سبع أسواق هي أنغولا والكاميرون وجامبيا والأردن ولبنان وسيراليون وزيمبابوي.

وقال بنك الاستثمار العربي الأردني إن عملية الشراء تأتي في إطار استراتيجيته لزيادة حصته السوقية والتي تزايدت بعد أن استحوذ على وحدة إتش.إس.بي.سي عام 2014 ووحدة بنك الكويت الوطني في 2022.





