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الأربعاء، 09-08-2023 04:11 م

التربية تباشر تدريبات الفاقد التعليمي بالمدارس اعتباراً من الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية نجوى قبيلات، الأربعاء، إن تدريب المعلمين والمشرفين على آلية تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضحت أنه سيبدأ تدريب المشرفين التربويين كمدربين معتمدين ثم سيبدؤون هم بتدريب المعلمين في الأسبوع الذي لا يوجد فيه دوام للطلبة، بحيث يبدأ تنفيذ البرنامج من أول يوم دوام حيث هناك برنامج خاص لمبحث الرياضيات واللغة العربية.

وعن تطوير وتحديث المناهج، أشارت إلى وجود عطاء لتطوير اللغة الإنجليزية يتم في المركز الوطني لتطوير المناهج.

وبينت أن هناك تدريج في المباحث وسيتم التدريج للصفوف، حيث إنه سيتم تقسم الصفوف إلى 3 حزم يبدأ التطوير للحزمة الأولى ثم الحزمة الثانية ثم الحزمة الثالثة.

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