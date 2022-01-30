الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

الملكة للملك: لقلبي ملك

مكرهة صحية في الأغوار الشمالية- صورة

المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

صندوق النقد: هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال 2022

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي الى 53.1 %

الأرصاد: زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية غداً الإثنين

الحمل الكهربائي يُسجل 3860 ميغاواط مساء أمس السبت

التربية: نتائج امتحانات تكميلية التوجيهي في موعدها

الأزمات: نقل مواعيد التطعيم في حدائق الحسين إلى المدينة الرياضية بسبب الانجماد

الأحد، 30-01-2022 10:59 ص

التربية تتابع مدارس خاصة خالفت قرار دوام الفصل الثاني

M63A8882


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
أكد مدير مديرية التعليم الخاص في الوزارة الدكتور محمد العلوان أن التربية تتابع الشكاوى حول المدارس الخاصة المخالفة لموعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

اضافة اعلان


وأضاف العلوان في حديث لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أنه تم مخاطبة المدارس الخاصة المخالفة شفوياً وإلزامها ببدء الدوام كما أقرته رئاسة الوزراء في 20 شباط القادم.


وأوضح أن المدارس التي خالفت موعد الدوام كانت تهدف إلى بدء الدوام مبكراً لتقوية الطلبة مشيرا إلى أن الدوام غير إلزامي وبموافقة ولي الأمر والطالب.


وبيّن أن دوام المدارس المخالفة من 1 - 20 شباط للطلبة لا يعتبر عوضاً عن التعليم الوجاهي ولا جزءاً منه.


وكانت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص كشفت أن مدارس خاصة أعلنت عن بدء عملية التدريس عن بعد للفترة الممتدة من 1- 20/ شباط / 2022 على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بشأن بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر في 20/2/2022 والذي تم اتخاذه نتيجة الوضع الوبائي الراهن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6-13-925x1157

الملكة للملك: لقلبي ملك

البنك المركزي (7)

المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

bawabeh

تعديل ساعات الدوام الرسمي في جامعة اليرموك

ملك

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

labour-day

نقابات العمال: توجيهات الملك خففت من آثار جائحة كورونا

abdeba62-56b5-4c25-8812-08a175c9812f

اللواء الركن الحواتمة: يوم الوفاء للقائد

أخبار متعلقة
التربية ٣

مدارس خاصة تخالف قرار التربية و تعلن بدء التعليم عن بعد

61efff4da030f

الحكومة تحدد موعد الدوام الوجاهي لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

مبنى رئاسة الوزراء

وزير التربية: مجلس الوزراء يبحث اليوم تأجيل دوام المدارس

175947570_110077674546912_1892839898091282534_n

الخرابشة ينتقد توصية تأجيل الفصل الدراسي الثاني

طلبة 3

مصدر حكومي يُرجح اعتماد تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط

طلبة3

وزير التربية يوضح حول دوام طلبة المدارس بالفصل الدراسي الثاني