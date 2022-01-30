التربية تتابع مدارس خاصة خالفت قرار دوام الفصل الثاني

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مدير مديرية التعليم الخاص في الوزارة الدكتور محمد العلوان أن التربية تتابع الشكاوى حول المدارس الخاصة المخالفة لموعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

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وأضاف العلوان في حديث لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أنه تم مخاطبة المدارس الخاصة المخالفة شفوياً وإلزامها ببدء الدوام كما أقرته رئاسة الوزراء في 20 شباط القادم.



وأوضح أن المدارس التي خالفت موعد الدوام كانت تهدف إلى بدء الدوام مبكراً لتقوية الطلبة مشيرا إلى أن الدوام غير إلزامي وبموافقة ولي الأمر والطالب.



وبيّن أن دوام المدارس المخالفة من 1 - 20 شباط للطلبة لا يعتبر عوضاً عن التعليم الوجاهي ولا جزءاً منه.



وكانت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص كشفت أن مدارس خاصة أعلنت عن بدء عملية التدريس عن بعد للفترة الممتدة من 1- 20/ شباط / 2022 على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بشأن بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر في 20/2/2022 والذي تم اتخاذه نتيجة الوضع الوبائي الراهن.



