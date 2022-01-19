وزير التربية: مجلس الوزراء يبحث اليوم تأجيل دوام المدارس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس إن مجلس الوزراء سيبحث اليوم توصية تأجيل دوام الفصل الدراسي الثاني.

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وأضاف عويس في حديث لـ " الوكيل الإخباري" أن اللجنة الاطارية العليا برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ستبحث اليوم جوانب التوصية واتخاذ القرار المناسب وتحديد عدد أيام التأجيل في حال اعتماد هذا السيناريو.



وتوقع عويس ان يصدر مجلس الوزراء قراره اليوم ، أو يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير .



وكان مصدر حكومي رجح لـ " الوكيل الإخباري" أمس الثلاثاء أن تعتمد اللجنة الإطارية العليا اعتماد توصية تأجيل دوام الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط المقبل .

