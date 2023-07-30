التربية تكشف مستجدات تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، ان لجان التصحيح تواصل عملها في تصحيح الدفاتر الامتحانية لجميع مباحث امتحان شهادة الثانوية العامة «التوجيهي» للعام الدراسي 2023.



واضاف كنانة، في تصريحات صحفية ، ان لجان التصحيح انهت تصحيح مباحث التربية الاسلامية واللغة العربية وعلوم الارض والبيئة والعلوم الاسلامية وفقه الدعوة والرسم الصناعي والانتاج الحيواني والادارة والسلامة المهنية والحاسوب.



اما فيما يتعلق بمبحثي اللغة الانجليزية والرياضيات، اوضح كنانة انه تم الانتهاء من تصحيح اجابات الاسئلة ذات النمط اختيار من متعدد، ويجري العمل على وضع اللمسات الاخيرة للاسئلة المقالية.



ورجح كنانة موعد اعلان النتائج بعد منتصف شهر آب المقبل.

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