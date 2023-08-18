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الجمعة، 18-08-2023 07:25 م

التربية توضح حول زيادة أيام دوام المدارس

التربية



الوكيل الاخباري - رد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة على اعتراضات بعض المعلمين على قرار زيادة دوام أيام المدارس خلال السنة الدراسية الجديدة.

المساعفة قال إن "المعلمين يتعاونون دائماً لخدمة مصالح الطلاب، وهذا واجبهم الوطني الذي يحتمه أيضاً عدم قدرة الطلاب على تجاوز الفاقد التعليمي وحدهم، ما يستدعي تنفيذ حلول. أما بالنسبة إلى أولياء الأمور فهم يعتبرون أن عطلة ثلاثة أشهر طويلة، ويمكن استغلالها، في حين تكفيهم عطلة شهرين للحصول على راحة".

وأضاف، "حجم الفاقد التعليمي تعمّق خلال جائحة كورونا، بسبب التعلم عن بعد الذي طبقته كل البلدان، لكن بنسب مختلفة. وكشفت دراسات تشخيصية نفذتها وزارة التربية مع شركاء أن نتاجات التعلم أصبحت أقل من الطموحات، بسبب حجم الفاقد الكبير، ما يؤثر في الطلاب، علماً أن التعليم تراكمي، وأي ضعف ينعكس مستقبلاً على الطلاب في الصفوف التالية".

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