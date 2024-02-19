الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

المالكي: الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

حماس: فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية

التعامل مع 30 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السعودية : ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش بينهم وافد بتأشيرة زيارة

الاحتلال اعتقل 7100 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الإمارات ومصر يعزيان بوالد الأميرة رجوة

التربية توضح حول صرف مستحقات المشاركين بتكميلية التوجيهي

إعلان الكشوفات التنافسية لعام 2024 - رابط

إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات بغزة لـ8 أسابيع أخرى

العفو الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين

الإثنين، 19-02-2024 11:34 ص

التربية توضح حول صرف مستحقات المشاركين بتكميلية التوجيهي

M63A8879


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تساءل معلمون شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية عن موعد صرف مستحقاتهم، مؤكدين أنه مضى أكثر من شهر على انتهاء الاختبارات.

اضافة اعلان


مصدر في وزارة التربية والتعليم قال لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين إن التربية تتابع مع وزارة المالية للحصول على المخصصات المالية للمعلمين المشاركين بمراقبة وتصحيح تكميلية التوجيهي.


وأضاف أنه فور تأمين المستحقات من وزارة المالية سيتم صرفها للمعلمين والمعلمات، متوقعا تحويلها إلى البنوك مطلع آذار المقبل.  


وانتهت امتحانات الدورة التكميلية يوم الاثنين الموافق 15 كانون الثاني الماضي بمشاركة 81.614 مشتركا وتم إعلان النتائج في مطلع الشهر الحالي .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202418121213192383633

التعامل مع 30 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

14181403-1c9f-4685-a996-4ff67e035911

الإمارات ومصر يعزيان بوالد الأميرة رجوة

M63A9020

إعلان الكشوفات التنافسية لعام 2024 - رابط

M63A2668

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 130 مليون م3

289246936_6227560810609086_8786961631025095033_n

المركزي يُحذر من شركات تدعي تقديم تمويلات وقروض للمواطنين عبر مواقع التواصل

1708329008196

الأردن يشارك بأعمال منتدى القادة البريديين الأول في مسقط

أخبار متعلقة
9202330121011719202417

فتح باب القبول المباشر في عدد من الجامعات الرسمية -تفاصيل

220244155927709838477

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

601b9cc276d98

التعليم العالي : تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية الأحد القادم

نتائج22

آخر تطورات إعلان نتائج تكميلية التوجيهي