التربية توضح حول صرف مستحقات المشاركين بتكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

تساءل معلمون شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية عن موعد صرف مستحقاتهم، مؤكدين أنه مضى أكثر من شهر على انتهاء الاختبارات.

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مصدر في وزارة التربية والتعليم قال لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين إن التربية تتابع مع وزارة المالية للحصول على المخصصات المالية للمعلمين المشاركين بمراقبة وتصحيح تكميلية التوجيهي.



وأضاف أنه فور تأمين المستحقات من وزارة المالية سيتم صرفها للمعلمين والمعلمات، متوقعا تحويلها إلى البنوك مطلع آذار المقبل.



وانتهت امتحانات الدورة التكميلية يوم الاثنين الموافق 15 كانون الثاني الماضي بمشاركة 81.614 مشتركا وتم إعلان النتائج في مطلع الشهر الحالي .

