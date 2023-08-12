التربية : سيتم إعلان نتائج التوجيهي في هذه الساعة - رابط

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعقد وزارة التربية والتعليم في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء تاريخ 16/ 8 / 2023 مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.



ووفق بيان صادر عن الوزارة وصل موقع الوكيل الاخباري أن المشتركين سيكونون قادرين على الاطلاع على نتائجهم بدءًا من الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo).

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