التربية تحسم الجدل حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر رسمي ان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،سيحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة " باليوم و الساعة " في " بحر الاسبوع القادم " .
واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الوزير سيكشف عن موعد المؤتمر الصحفي لعرض النسب واوائل الناجحين في امتحان الثانوية العامة .
ودعا المصدر المواطنين أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم الالتفات إلى الشائعات ، مؤكداً بأنه لم يصدر عن الوزارة لغاية الآن أي خبر بشأن تحديد موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.
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