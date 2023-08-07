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الإثنين، 07-08-2023 01:04 م

التربية تحسم الجدل حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر رسمي ان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،سيحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة " باليوم و الساعة " في " بحر الاسبوع القادم " .

واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الوزير سيكشف عن موعد المؤتمر الصحفي لعرض النسب واوائل الناجحين في امتحان الثانوية العامة .
 
ودعا المصدر المواطنين أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم الالتفات إلى الشائعات ، مؤكداً بأنه لم يصدر عن الوزارة لغاية الآن أي خبر بشأن تحديد موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.

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