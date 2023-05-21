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الأحد، 21-05-2023 12:14 م

التربية: صرف مستحقات 4 أشهر للعاملين على برنامج محو الأمية خلال أيام

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن مستحقات المعلمين والمعلمات العاملين على برنامج محو الأمية سيتم تحويلها إلى البنوك خلال الأيام القليلة القادمة .

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وتوقع المصدر اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" إنه بإمكان المعلمين العاملين على برنامج محو الأمية استلام مستحقاتهم قبل نهاية الأسبوع الحالي لـ 4 أشهر ماضية لم تسلم بعد.


علماً أن الدوام الرسمي للمعلمين والمعلمات لبرنامج محو الأمية يكون من الأحد إلى الخميس فيما يبلغ عدد الحصص 15 حصة موزعة على أيام الأسبوع بزمن 45 دقيقة لكل حصة.


وكان عدد من معلمي برنامج محو الأمية اشتكوا من تأخر صرف مستحقاتهم منذ بداية العام الحالي 2023.


 




 

 


 

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