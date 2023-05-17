طلبة توجيهي يقدمون اليوم أول امتحان "تجريبي"

الوكيل الإخباري -

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يبدأ طلبة الثانوية العامة التوجيهي الامتحانات "التجريبية" اليوم الأربعاء وستستمر لغاية آخر يوم دراسي الأحد الموافق 4 حزيران 2023.وبلغ 189192 مشتركًا ومشتركة، منهم 126216 طالبا نظاميًّا، و62976 من طلبة الدراسة الخاصة من بينهم 8107 من مشتركي رفع المعدل وفق وزارة التربية والتعليم .وأضافت الوزارة أن توزع جميع المشتركين على فروع التعليم بواقع 72918 في الفرع العلمي، و 93030 في الفرع الأدبي، و221 في الفرع الشرعي، و4426 في الفرع الزراعي، و7489 في الفرع الصناعي، و1946 في الفرع الفندقي، و9162 في فرع الاقتصاد المنزلي.كما أعلنت الوزارة سابقاً أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 تموز .