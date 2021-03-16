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الثلاثاء، 16-03-2021 11:51 ص

التحقق من الشكاوى

التربية : نتابع المدارس الخاصة غير الملتزمة ببرنامج استدامة

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعادت وزارة التربية والتعليم التأكيد على استقبال الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المتعلقة منها بالطلبة وحجز ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية .

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وبحسب بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، الثلاثاء ، فإنه سيتم استقبال هذه الشكاوى إما من خلال المنصات الحكومية ( بخدمتكم و منصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص )  او الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص [email protected] او الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944.


ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي على موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/ لمعرفة أسماء المدارس التي استفادت من برنامج استدامة والذي أطلقته المؤسسة بموجب أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 والذي التزمت المدارس المستفيدة بموجبه بتقديم خصم 15 % على الرسوم الدراسية لعام 2020 / 2021 ولجميع الطلبة وبغض النظر عن أي خصومات سابقة قدمتها المدارس. 


وبيَّن القرعان أنه في حال عدم الحصول على الخصم الملتزم به قانونيًّا من قبل المدارس المستفيدة من البرنامج فعلى ولي الأمر إشعار وزارة التربية والتعليم /ادارة التعليم الخاص أو أي من فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 


  وأضاف بأنه سيتم التحقق من هذه الشكاوى من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة ومن خلال اللجان المشتركة بين ادارة التعليم الخاص ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المدارس المخالفة.

 

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